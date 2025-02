Conte “Fieri della nostra classifica, godiamocela”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Al di là della classifica dopo 7 mesi mi sarei aspettato un Napoli che iniziasse a prendere forma. Trovarci in questa posizione ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci tanta pressione addosso. Perchè può essere positiva ma anche negativa. Perciò dico ai ragazzi gustiamoci questo momento perchè la classifica ce la siamo meritata”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia dello scontro diretto contro l’Inter, in programma domani alle 18 al Maradona. “Sfida scudetto? Sarà una partita influente sulla classifica. Ci sono tre punti e vicino ci sono tantissime squadre. Dopo la sconfitta abbiamo imparato molto di più della vittoria. Abbiamo analizzato il perchè abbiamo avuto quel secondo tempo contro il Como. I ragazzi sanno che mi sono molto arrabbiato ma lo erano anche loro. Quella ripresa non è stata ai nostri livelli. Abbiamo cercato di capire che bisogna stare sempre sul pezzo fino al 95′ ricordando che tutti i punti che abbiamo fatto sono stati sudati”, ha detto ancora Conte che non vuole scaricare tutte le pressioni sull’Inter. “I miei calciatori non devono ragionare su questo. Noi cerchiamo di crescere anche nel porci l’obiettivo di dare il massimo in ogni partita. Come dico sempre l’importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Se siamo stati battuti è perchè gli altri sono stati più bravi. Il calcio è uno sport dove si può vincere o si può perdere. Col Como abbiamo da recriminare qualcosa e i ragazzi sanno che non ho filtri. Ora ci aspetta questa bellissima partita. Arriviamo a giocare un top match. Ce lo dobbiamo godere mettendo tutto quello che abbiamo”. Non ci sarà Anguissa, un’assenza pesante per l’allenatore salentino. “Ho ancora 24 ore per decidere come sostituirlo, cercherò la migliore soluzione, la vedrete domani in campo”, ha spiegato Conte che prosegue parlando di rientri e indisponibilità. “Spinazzola e Olivera hanno recuperato. Leonardo ha giocato tutta la partita contro il Como. Lo abbiamo gestito. Mathias ha avuto un problema più serio essendo recidivo. Sta lavorando per entrare in condizione. Sono entrambi a disposizione e poi vedremo quali saranno le scelte più opportune. Devo guardare anche alle altre partite cercando di non fare danni fisici”. Non ci saranno Neres e Anguissa: “Sono forti ma noi puntiamo sul collettivo. La cosa curiosa è che entrambi hanno finito la partita e non avevano niente e poi il giorno dopo hanno accusato il problema muscolare. Difficile capire il perchè di questo cumulo di infortuni. E’ tutto opinabile. Siamo stati bravi e fortunati a non averne prima, ma non si può pensare che non si abbiano in un anno. Può capitare il periodo dove sei più sfortunato, dove si fermano tutti quelli dello stesso reparto. Bisogna essere bravi a trovare delle soluzioni. Come Raspadori, che non veniva utilizzato e ora è al centro della squadra”.

