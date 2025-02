Carnevale è celebrazione della vita, grande festa al Comprensivo “Sturzo-Asta” di Marsala

In occasione della festività del Carnevale, l’Istituto Comprensivo “L. Sturzo – G. e S. Asta”, guidato dalla preside Anna Maria Alagna, ha organizzato un’iniziativa creativa e divertente di grande valenza formativa, perché insegna alle giovani generazioni il valore della diversità e dell’accoglienza. Le maschere, spesso simbolo di trasformazione, hanno permesso agli studenti di esplorare nuove identità e di sentirsi liberi di esprimere la propria individualità. “Il Carnevale a scuola è un momento magico in cui ogni bambino può diventare chi desidera, imparando a superare le barriere della routine quotidiana”, ha dichiarato la dirigente scolastica che ha organizzato l’evento. Nelle classi, gli studenti si sono cimentati in attività creative come la realizzazione di maschere e costumi con materiali di riciclo, promuovendo non solo il divertimento, ma anche il valore dell’educazione ambientale.

I laboratori artistici hanno permesso ai bambini di esprimere la loro creatività, mentre racconti e filastrocche sul Carnevale hanno arricchito il percorso didattico. Uno dei momenti più attesi è stata la sfilata in maschera, un tripudio di colori e sorrisi, dove gli alunni hanno potuto mostrare i loro travestimenti, ispirati agli animali (classi prime), alla musica (classe seconde), agli artisti famosi (classi terze), agli egiziani (classi quarte), alle capitali delle regioni italiane (classi quinte). Non sono mancati giochi tradizionali, balli e canti, che hanno reso la giornata ancora più coinvolgente. Inoltre, l’iniziativa ha offerto un’opportunità per riflettere su temi importanti quali l’inclusione e il rispetto reciproco. La partecipazione di tutte le classi e di tutti i Plessi ha contribuito a creare un ambiente in cui ogni differenza viene valorizzata, rendendo il Carnevale non solo una festa, ma anche un momento di crescita personale e collettiva. L’entusiasmo dimostrato da studenti e docenti ha reso l’evento un vero successo.

Organizzare un Carnevale a scuola richiede impegno e coordinazione, ma la gioia che gli alunni hanno respirato nella palestra dei plessi Asta/Radice, nei corridoi e nelle aule di tutti i plessi Meli, Boschetti Alberti, San Carlo e Mozia conferma che ogni sforzo è stato ben ripagato. Marco Carducci e Giorgio Pellegrino hanno curato la regia delle musiche, bravi anche tutti gli alunni delle classi quinte dei plessi Asta-Radice (5^A-5^D-5^E-5^F) e la docente Carola Virginia Cudia che ha coordinato l’evento nel teatro-palestra dell’Asta. “Un ringraziamento particolare ai collaboratori scolastici e a tutto il personale che ha lavorato dietro le quinte dando il loro supporto e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo Carnevale un momento indimenticabile” ha fatto sapere la Alagna. Il Carnevale a scuola si conferma, ancora una volta, un evento che va ben oltre il semplice intrattenimento: è una celebrazione della vita, della creatività e della capacità di sognare ad occhi aperti. In un periodo in cui la routine scolastica può risultare spesso impegnativa, questa festa ricorda a tutti noi quanto sia importante fermarsi, sorridere e, soprattutto, celebrare la bellezza della diversità.