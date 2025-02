A Mazara nel week-end si celebra il Carnevale 2025￼

Si celebrerà nel week-end, precisamente da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, il Carnevale 2025 organizzato a Mazara del Vallo dall’associazione culturale “Addrabbanna lu ponti”. Un evento che coniuga insieme festa, allegria e tradizione e che la stessa associazione ha presentato pochi giorni fa. “Il Carnevale – ci spiega Rosa Castelli, presidente ad honorem dell’associazione culturale – non è una manifestazione che si organizza, ma che si costruisce con tanti sacrifici. Io non sono più presidente, ma sono sempre a sostegno dell’associazione. E noi con tanti sacrifici stiamo costruendo l’evento anche quest’anno. Speriamo di dare una bella soddisfazione alla città, divertirci e far divertire la gente. Questo è il nostro intento”.

Nel corso dell’incontro sono anche stati svelati i temi dei carri allegorici: “Fin che la barca va”, dedicato ai pescatori e alla marineria locale; “Dunni lu metti sta”, ispirato al mondo delle carte e delle strategie di gioco e “Allegria”, un carro che porterà in giro la musica di Radio Azimut Network, con Gianfranco Campisi, Tiziana Indorato e Vito Ubaldini che coinvolgeranno la cittadinanza con musica e divertimento in diretta audio e video. “Faremo due carri – afferma Fabiana Santangelo, neo presidente dell’A.C. ‘Addrabbanna lu ponti’ –. Uno sarà inerente al settore ittico, quindi faremo un peschereccio in onore dei mazaresi e di tutto il settore. L’altro sarà a tema poker, ma non posso anticipare troppo. E infine il terzo carro sarà quello di Radio Azimut che con la sua animazione terrà compagnia per tutto il tragitto dei carri. L’invito è rivolto alla cittadinanza ma anche alla provincia”.

Il percorso dei carri toccherà le seguenti vie: via Mozia (Ponte Vecchio), via Piersanti Mattarella, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la Via Gian Giacomo Adria e piazza Matteotti, piazza Giacomo Matteotti e ritorno. L’area spettacoli sarà allestita in Via Emanuele Sansone. Le serate saranno presentate da Gianfranco Campisi: “Una tre giorni – spiega – con la sfilata per le vie della città dei carri allegorici a partire da giovedì. Poi nell’area spettacoli ci saranno tanti eventi collegati, come la musica dei Kamurria, quella anni ’90 e 2000 e quella dei Candymen. Il tutto si potrà seguire anche in diretta su Radio Azimut. Aspettiamo tanta gente in maschera per vivere questo evento con entusiasmo e soprattutto con allegria”. L’evento è inoltre patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo. “Un patrimonio che va difeso, valorizzato e sostenuto – sottolinea l’assessore alla Cultura, Germana Abbagnato – proprio perché il Carnevale non è un evento che si organizza, ma che si costruisce attraverso le maestranze. Abbiamo delle maestranze locali che nel tempo hanno acquisito una loro professionalità e competenza. Noi dobbiamo custodirla, tutelarla e valorizzarla. Invito tutta la cittadinanza, affinché questo orgoglio sia anche il loro. Mazara è una delle poche realtà in Provincia e non solo che celebra questo evento, ne siamo tutti orgogliosi e noi come amministrazione sosteniamo questo Carnevale, come già fatto anche negli anni scorsi”.