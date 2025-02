“Il diritto a una morte dignitosa è una questione di civiltà, non di ideologia. Oggi in Aula ho formalmente chiesto di apporre la mia firma al disegno di legge presentato dall’on. Burtone sul fine vita“. A dichiararlo è l’onorevole Gianfranco Miccichè, intervenuto ieri all’Ars in merito alla proposta di legge che punta a regolamentare l’accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti che ne abbiano diritto, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale del 2019. “Non possiamo più far finta di nulla – conclude Miccichè – con la consapevolezza assoluta che tutti i partiti possano garantire ai propri deputati la libertà di coscienza sul voto”.