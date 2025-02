Al Cinema Golden di Marsala “Diamanti” di Ozpetek e “Paddington in Perù”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. Il film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, si terrà oggi, il 27 febbraio alle ore 18, il 28 alle 18.30 e alle 21, sabato 1° maro alle 19 e alle 21, il 2 marzo alle ore 18.45 e alle 21, il 3 marzo alle 18.45 e il 4 alle 17. Il cartone animato “Paddington in Perù” le avventure del tenero orsetto per i più piccoli si terrà il 1° marzo alle 17.30 e domenica 2 marzo la mattina dalle 10.45, il pomeriggio proizione alle 17.

Sinossi Diamanti. Fine anni ’70. Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro: un microcosmo tutto al femminile del quale fanno parte la capo sarta Nina, che ha un figlio hikikomori ante litteram, la ricamatrice Eleonora, vedova con una nipote ribelle, Beatrice, la tingitrice Carlotta, la modista Paolina con un figlio piccolo che si nasconde nella stanza dei bottoni (quelli per gli abiti, non quelli del Pentagono), le sarte Nicoletta, malmenata picchiata dal marito Bruno, e Fausta, single ironica e “allupata”, più l’ultima arrivata, la giovane stagista Giuseppina. La cuoca del palazzo che ospita la sartoria è l’ex ballerina Silvana che ha una parola di conforto, e un pasto abbondante, per tutti. Il cast vede: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Mara Venier e un lungo cast di attrici.