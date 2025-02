Dal 1° marzo in vigore le nuove tariffe di Soggiorno per il Comune di Marsala

Il settore Tributi del Comune di Marsala ricorda ai titolari/gestori delle strutture ricettive che dal prossimo 1° marzo sono in vigore le nuove tariffe dell’Imposta di Soggiorno. Gli importi, così come approvati dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre, sono diverse per tipologia di alloggio offerto. In particolare, per ciascun ospite – e fino ad un massimo di 7 notti consecutive, non più a 10 – l’imposta giornaliera è così applicata:

1,00 euro – Campeggi

2,00 € – B&B, casa vacanze, locazioni tempor. di abitazioni ad uso turistico

2,00 € – Alberghi/residence turistico-alberghieri ed altre strutture a 1 stella

2,50 € – Alberghi/residence turistico-alberghieri ed altre strutture a 2 stelle

3,00 € – Alberghi/residence turistico-alberghieri ed altre strutture a 3/4 stelle

3,50 € – Alberghi/residence turistico-alberghieri ed altre strutture a 5 stelle

Restano invariate le esenzioni contenute nel relativo Regolamento, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/documenti_pubblici/regolamenti