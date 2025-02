Sindacati Poste Cisl territoriale , riconfermato il marsalese Matteo Genna

Si è svolta ieri la IV Assemblea Congressuale dello SLP CISL del territoriale di Trapani, un momento di confronto e programmazione che ha visto la riconferma all’unanimità del marsalese Matteo Genna nel ruolo di coordinatore territoriale. L’evento, che ha riunito rappresentanti del sindacato, lavoratori e ospiti istituzionali, ha visto la partecipazione della direzione provinciale di Poste Italiane Trapani, segno dell’importante tra il sindacato e le realtà del territorio. Lo stesso Genna nel suo intervento ha tracciato un bilancio delle attività svolte e delineato le priorità per il futuro, con particolare attenzione alle sfide del settore e alle esigenze dei lavoratori che denunciano spesso la carenza di personale negli uffici postali della Provincia. A seguire, sono intervenuti diversi partecipanti, che hanno arricchito il dibattito con contributi e riflessioni.

La segretaria generale territoriale UST di Palermo-Trapani, Federica Badami, ha sottolineato l’importanza della coesione e del lavoro di squadra per affrontare le sfide del prossimo futuro. A chiudere i lavori è stato il segretario regionale SLP CISL Sicilia, Maurizio Affatigato che ha espresso piena fiducia nella nuova guida del sindacato dei lavoratori delle Poste augurandosi che il suo mandato possa portare ulteriori risultati positivi per il territorio trapanese. L’assemblea ha confermato lo SLP CISL Trapani come un punto di riferimento per i lavoratori del settore, con l’obiettivo di continuare a rappresentare al meglio le istanze e le esigenze di chi opera nel comparto. Il sindacato vede anche Roberto Licata come coordinatore aggiunto e Mariana Giacalone come coordinatrice organizzativa.