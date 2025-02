La marsalese Rita Chianese eletta al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi siciliani￼

Con 1313 preferenze, la psicologa marsalese Rita Chianese è stata eletta al nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Un risultato eccellente per tutta la categoria professionale della provincia di Trapani, che avrà così un rappresentante all’interno del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi. Rita Chianese, capolista del gruppo “Agire per l’Ordine”, è stata infatti l’unica in provincia ad essere votata, su un totale di 15 consiglieri eletti in tutta la Sicilia.

“Oggi – ha dichiarato Rita Chianese – , anche all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, siamo chiamati ad un ruolo di rappresentanza della nostra professione, non solo verso i colleghi, ma anche e soprattutto in tutti quei contesti istituzionali utili ad accreditare maggiormente la nostra professione, al fine di poter conferire alla nostra categoria il ruolo sociale che merita. Il nostro impegno sarà quello di lavorare per sviluppare strategie efficaci, basate su evidenze scientifiche e su un approccio etico, che possano rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione”.

Impegnata da anni nella politica professionale, con importanti incarichi a livello regionale e nazionale, la psicologa Chianese è stata fautrice con il suo gruppo ‘Agire per l’Ordine’ della legge Regionale n. 18 del 2023 sull’istituzione dello “Psicologo per le Cure Primarie”, seguendone tutto l’iter legislativo fino all’emanazione dei decreti attuativi nel novembre 2024 e che sta dando alla luce l’emanazione di bandi nelle varie ASP, come quello appena pubblicato anche dall’ASP di Trapani. Questa norma permetterà l’assunzione di almeno due psicologi ogni 50mila abitanti per un complessivo di duecento psicologi assunti su tutto il territorio regionale. “Rappresentiamo la politica del fare e da sempre abbiamo lavorato per il futuro della nostra professione – si legge nella nota ufficiale diramata dal gruppo ‘Agire per l’Ordine’ -. Faremo il massimo, con passione e dedizione, per non deludere mai la fiducia dei colleghi. Lavoreremo instancabilmente per garantire che ogni psicologo e psicologa possa sentirsi rappresentato e supportato”.