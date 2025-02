Alla 10km del Parco, la marsalese Star Cycling Lab tra i top al femminile￼

Domenica scorsa si è disputata a Palermo la 100km del Parco, la gara ciclistica regionale per le categorie Master, presente e vittorioso la Star Cycling Lab dei fratelli Stella. Il team marsalese si aggiudica la speciale classifica femminile con Marianna La Colla al termine di una gara disputata sui 100km. Nella batteria maschile, gli atleti diretti da Dario Sessa tentano l’attacco a metà corsa con una fuga valorizzata da Ninni Stella, che rimane per 25km in fuga insieme a due avversari. Alla fine la gara è stata decisa allo sprint e vinta da Michele Napoli di Dreams bike. “Pienamente soddisfatto” si dichiara il presidente Francesco Stella, “a causa di un guasto meccanico abbiamo perso l’uomo più veloce Agostino Visconti, quindi il tentativo di fuga era l’unica carta da giocare anche se era poco probabile riuscire a portala al traguardo”.