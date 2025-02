C’è un progetto di ristrutturazione dell’ex Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala

Con un Decreto la Direzione Generale per la lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali. L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, con l’obiettivo di sostenere le persone vulnerabili e prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, promuovendo percorsi di autonomia per persone con disabilità e realizzando soluzioni di housing temporaneo. Il Comune di Marsala, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Marsala-Petrosino, ha presentato con successo la proposta progettuale per la ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito in via Alcide De Gasperi che ospita l’ex Casa di Riposo “Giovanni XXIII”. Questo intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e comprende diversi servizi mirati al miglioramento della qualità della vita per le persone più fragili.

L’immobile, destinato a ospitare due principali linee di intervento, è stato scelto per la sua capacità di soddisfare i requisiti progettuali e per garantire una gestione più efficiente ed economica concentrando gli interventi infrastrutturali in un unico edificio. In tal modo, il Comune lilybetano ha puntato a ottenere un significativo risparmio sia in termini di risorse economiche che di tempo, proponendo un’unica manutenzione straordinaria da realizzare da un unico esecutore. L’architetto Vincenzo De Vita ha redatto la documentazione e gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’ex Ipab. Gli interventi sono così suddivisi in due lotti principali:

LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: Centro Servizi per il progetto “Povertà estrema – Servizi di Posta” CUP : B84H22000250005

CIG : A043A4C491

Importo : € 810.000,00

Questo intervento riguarda la realizzazione di un centro servizi destinato a supportare le persone in condizioni di estrema povertà attraverso l'attivazione di "stazioni di posta", con l'obiettivo di fornire supporto e risorse a chi ne ha più bisogno. LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: Appartamenti autonomi per il progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" CUP : B84H22000200005

CIG : A043A8DA33

Importo : € 688.294,02

Questo lotto prevede la creazione di appartamenti autonomi per anziani non autosufficienti, con lo scopo di favorire l'autonomia delle persone anziane, offrendo loro un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze.

L’approvazione in linea amministrativa del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata seguita dall’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi.

Impatti e Obiettivi del Progetto

Gli interventi previsti rappresentano un’importante opportunità per rispondere alle esigenze delle persone vulnerabili del territorio. L’adeguamento dell’ex Casa di Riposo Giovanni XXIII, infatti, contribuirà a rafforzare la rete dei servizi sociali e a migliorare l’accesso a risorse fondamentali per anziani e persone con disabilità. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, segna un passo importante verso una società più inclusiva, dove le persone vulnerabili possono essere supportate in modo concreto nella loro vita quotidiana, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione e promuovendo soluzioni abitative autonome. La realizzazione di queste strutture permetterà di offrire ai cittadini di Marsala e Petrosino un supporto tangibile e duraturo, in linea con gli obiettivi di inclusione e coesione sociale promossi dal PNRR.