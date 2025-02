L’ITET Garibaldi presente agli Stati generali della Scuola digitale

Nei giorni 20, 21 e 22 febbraio, una delegazione dell’ITET Garibaldi di Marsala, sotto la guida della Dirigente Loana Giacalone, ha preso parte agli Stati generali della scuola digitale, un evento che è stato riconosciuto sia dal pubblico che dai media come il più importante appuntamento nazionale per la condivisione, riflessione e discussione su temi legati all’istruzione, all’educazione e all’apprendimento nella società digitale.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento è stato organizzato da IMPARA DIGITALE e ha offerto tre giornate intense di incontri, approfondimenti e dibattiti, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale.

Panel tematici, tavoli di riflessioni, workshop hanno ispirato e favorire un dialogo di qualità tra esperti e pubblico sulle sfide e opportunità dell’innovazione tecnologica, dell’AI e della trasformazione del mondo del lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità educante e preparare le nuove generazioni a un futuro complesso e interconnesso.



Dopo l’apertura dei lavori con Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato Ministero dell’Istruzione e del Merito e Alessandra Gallone, Consigliere delegato Ministro dell’Università della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, tanti gli ospiti illustri e di pregio che hanno animato il dibattito:

Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani economista, già direttore degli Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica sotto il Governo Letta e Renzi, direttore esecutivo nel board del Fondo Monetario Internazionale e Senatore della Repubblica Italiana, Davide D’Amico, Direttore generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta, scrittore, ricercatore Università degli Studi di Milano, Enrico Panai, Eticista dell’IA, Tito Boeri, Professore di Economia all’Università Bocconi e alla London School of Economics, Gianna Barbieri,Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche (MIM), Matteo Lancini, Psicologo, psicoterapeuta, Cosimo Accoto,Filosofo tech, research affiliate & fellow (MIT), adjunct professor (UNIMORE), autore del saggio “Il Pianeta Latente” (Egea, 2024), Gianvito Martino,Professore di Biologia applicata/Pro-Rettore alla Ricerca e alla Terza Missione Univ. Vita Salute San Raffaele.

“Gli incontri sono stati tutti di altissimo spessore culturale e fonte di riflessioni di natura etica ed economica . Ritorniamo arricchiti da rinnovati strumenti di analisi , dice la Dirigente dell’ITET Garibaldi, Loana Giacalone. Gli Stati generali della Scuola Digitale hanno rappresentato un momento di riflessione strategica e di condivisione, volto a tracciare le linee guida per il futuro digitale della scuola italiana. Ringraziamo IMPARA DIGITALE, per la grande opportunità offerta alle scuola presenti all’evento”.