Giornata Internazionale della Donna: le iniziative a Marsala con due spettacoli

Nell’ambito della ricorrenza dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – l’Amministrazione comunale promuove alcune iniziative a Marsala legate al tema del rispetto della donna, coinvolgendo la cittadinanza e gli studenti. In particolare, il prossimo 7 marzo – Teatro comunale Sollima, ore 10.30 – gli Istituti Superiori sono stati invitati allo spettacolo “Io sono Rose!”, un monologo scritto e diretto da Ninny A. Aiuto, con musiche di Gino De Vita. La piece è incentrata sulla figura di Rose de Montmasson, moglie di Francesco Crispi e unica donna al seguito della Spedizione dei Mille. Un ritratto più intimo che politico di una donna che, nata in un’epoca che escludeva il genere femminile dalla vita pubblica, si è distinta per la sua determinazione. L’assessore D. Ingardia: “L’incontro rappresenta un’importante opportunità di riflessione sulla figura della donna che ha lottato per la sua emancipazione e il riconoscimento dei suoi diritti. Oggi, grazie alla sua determinazione, la donna contribuisce a cambiamenti significativi in vari ambiti, allontanando sempre il ruolo femminile da stereotipi e limitazioni”. Lo spettacolo, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, è interpretato da Lucrezia Evola con la straordinaria partecipazione di Marcello Leanza. Sarà replicato in serata per la cittadinanza, sempre al Teatro Sollima alle ore 21:00 (ingresso libero).

L’altra iniziativa patrocinata dall’Amministrazione comunale si svolgerà il prossimo 9 marzo al Teatro Impero (ore 18:00): protagonista è Debora Caprioglio con il monologo “Non fui gentile, fui Gentileschi”. Organizzata dalla Compagnia Sipario nell’ambito della “XVII Rassegna Lo Stagnone”, il testo originale di Roberto D’Alessandro e Federico Valdi svelerà la storia dell’artista seicentesca Artemisia Gentileschi, affermatasi come donna oltre che come pittrice in un mondo prepotentemente maschilista. Biglietti online https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=521338&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fcompagniateatralesipario