Uguaglianza per la Sicilia: “Sospendere il voto alle Province, è incostituzionale”

Il prossimo 27 aprile ci saranno le elezioni di secondo livello nei liberi Consorzi comunali. Il Movimento politico Uguaglianza per la Sicilia, che ha da poco svolto un incontro a Marsala, chiede a gran voce di sospendere tale elezione perché è “un voto incostituzionale. Non si possono eleggere consiglieri comunali e sindaci che sono già in carica. Il cittadino deve essere protagonista e deve poter eleggere un suo pari che crede nella buona politica”.

L’effetto che ne deriva è quello di “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica”, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare e determina “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza e di pari opportunità per i cittadini, questo sistema “ferisce la logica della rappresentanza” perché “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” e il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti non si costituisce correttamente e direttamente: la coartazione della libertà di scelta degli elettori contraddice “il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto. Necessita un equilibrio dinamico, giacché la Costituzione non si limita a preservare l’essenza della proiezione rappresentativa, in una visione statica di mero rispecchiamento delle proporzioni tra i vari gruppi politici esistenti nella società civile, ma è protesa a rendere efficace ed attuabile l’indirizzo politico del Governo e della maggioranza parlamentare, vero motore del sistema politico”.