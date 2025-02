A Tre Fontane completata l’opera di miglioramento dell’illuminazione pubblica

Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico che, dal mese di novembre scorso, hanno interessato l’impianto di pubblica illuminazione di piazza Favoroso a Campobello di Mazara e di parte del lungomare Est e Ovest di Tre Fontane, consentendo di ripristinare la funzionalità dell’impianto e potenziando le condizioni illuminotecniche nel centro della frazione balneare. Le opere, eseguite dall’impresa Petruso Francesco, aggiudicataria dell’appalto, hanno riguardato, in particolare, l’adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell’impianto, la collocazione di nuovi cavi elettrici e la sostituzione di tutti i vecchi pali con dei nuovi, integrandoli dove mancanti perché rimossi in precedenza, nonché la sostituzione di tutte le vetuste lampade esistenti con nuovi elementi a led di ultimissima generazione. Il progetto è stato redatto dai tecnici del settore comunale dei Lavori Pubblici, di cui è responsabile l’architetto Antonio Giarraputo (RUP è il geometra Fabio Castiglione, direttore dei lavori l’ingegnere Francesco Rizzo). I lavori dono stati finanziati con fondi del PNRR per un importo complessivo di 90mila euro.