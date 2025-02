Petrosino, si è insediato il Consiglio comunale dei bambini. Giuseppe Marrone eletto baby sindaco

Si è svolta nell’Aula consiliare del Comune di Petrosino, la cerimonia di insediamento del “Consiglio comunale delle bambine e dei bambini”, con la proclamazione ufficiale degli eletti. Gli studenti dell’Istituto “Gesualdo Nosengo” hanno esercitato il loro diritto di voto per nominare i propri rappresentanti, eleggendo Giuseppe Marrone (baby sindaco) e Aniela Parla (baby vicesindaca).

“Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini è un progetto di educazione civica e partecipazione attiva che anche quest’anno come amministrazione siamo felici e orgogliosi di sostenere e promuovere – afferma il sindaco Giacomo Anastasi -. La scuola, oltre al trasferimento di saperi e competenze, deve soprattutto educare al dialogo e al reciproco rispetto. Il consiglio delle bambine e dei bambini è una occasione educativa straordinaria per praticare le regole della convivenza democratica e per costruire concretamente cittadinanza attiva. Congratulazioni e auguri al neo giovane sindaco e a tutti i giovani consiglieri, la loro energia, le loro idee e proposte saranno di ispirazione per me e per tutto il consiglio comunale di Petrosino, per far crescere la nostra comunità sempre all’insegna dell’interesse generale e dei beni comuni.”

I lavori in aula sono stati condotti dal presidente del consiglio comunale Aldo Caradonna. “Sono stato orgoglioso di partecipare, nella nostra Aula Consiliare, all’insediamento del Baby Consiglio Comunale – dichiara il Presidente – che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma anche un’importante occasione per i nostri giovani di avvicinarsi alla democrazia, imparando il valore del confronto, della responsabilità e dell’impegno per il bene comune”.

All’insediamento del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini hanno preso parte esponenti della giunta, la dirigente Maria Luisa Simanella, la vice preside Rossana Pantaleo, la docente responsabile del progetto Francesca Mezzapelle e altre insegnanti coinvolte nell’iniziativa insieme a studenti e genitori. La cerimonia ha visto anche la presenza e l’attiva partecipazione di consiglieri comunali sia di maggioranza sia di opposizione, a ulteriore conferma dell’alto valore civico dell’iniziativa.

Tra i giovani consiglieri eletti figurano Giuseppe Bibisi, Marco Marino, Francesco Rallo, Clara Esposto, Roxana Haidaoie, Tommaso Alagna, Sara Gambina, Christa Pipitone, Asia Farina, Carla Sammartano, Kevin Rallo, Maria Nadia Marino.