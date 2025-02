Marsala: il basolato di via XI Maggio ‘ballerino’, c’è il rischio di cadere

Il basolato del centro storico di Marsala è sempre più ballerino. Si aggiusta anche alla buona e poco dopo torna sconnesso col rischio per i passanti di inciampare. Non sono pochi i casi. Peraltro spesso si rattoppa con del cemento che macchia la pavimentazione. Insomma, a macchia di leopardo il basolato lilybetano dovrebbe essere completamente rifatto. Proprio nelle ultime settimane, chi ci cammina sopra ‘balla’, letteralmente, e bisogna prestare molta attenzione a non cadere. Procedendo lungo la via XI Maggio, che da Porta nuova arriva fino a Porta Mazara e un continuo: nei mesi scorsi qualcuno inciampa sul basolato ed ogni volta devono intervenire ambulanza e polizia municipale. Una vicenda che si ripete periodicamente e che è davvero assurdo non poter risolvere a dovere.