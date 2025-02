Vicino al covo di Messina Denaro sorgerà un murale dedicato a Falcone e Borsellino

Un murale in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – un ‘formato’ più ridotto di quello presente a Palermo ma non meno sentito e celebrativo – sarà realizzato sulla parete di una palazzina in via Vittorio Emanuele II a Campobello di Mazara, a pochi passi dal “covo” dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita il boss latitante Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio 2023. Da qualche giorno, infatti, sono in corso le opere di realizzazione del grande ritratto dei due magistrati che lottarono contro la mafia a Palermo realizzato dall’artista Hira ed individuato dalla Fondazione Federico II, presieduta dall’onorevole Gaetano Galvagno presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che ha promosso questa bellissima iniziativa in sinergia con l’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Castiglione. “Dopo aver intitolato l’ex vicolo San Vito Via XVI Gennaio, vittoria dello Stato sulla mafia, anche con questa bellissima opera d’arte vogliamo ricordare che Campobello non è la città della mafia, ma vuole essere la città di Falcone e Borsellino. Tutta la cittadinanza e le scuole di Campobello saranno invitate alla cerimonia di inaugurazione del murale” afferma il primo cittadino.