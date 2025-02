Accademia Trapani e Marsala 1912 non vanno oltre il pari

Dopo vari capovolgimenti di fronte senza azioni pericolose, finisce 0-0 il derby tra l’Accademia ed il Marsala 1912 nella 23ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A. Al 25′ l’Accademia si è resa pericolosa in area azzurra ma Furnari spazza vial il pallone. Al 21′ Lettieri viene atterrato in area con una vistosa spinta ma l’arbitro non fischia il rigore. Il Marsala si rende pericoloso con una palla in area dalla destra. Nel secondo tempo da segnalare ancora Furnari alle prese con l’avanzata dei padroni di casa e un colpo di testa dell’azzurro Mangiaracina che finisce di lato; lo stesso viene anche atterrato in area ma l’arbitro concede l’ammonizione al giocatore lilybetano per simulazione. Bella la rovesciata volante di capitan Genesio in area, l’arbitro fischia fallo per i padroni di casa che sulla ripartenza veloce tirano pericolosamente verso la porta difesa da Furnari. Le squadre si affrontano a viso aperto ma non vanno oltre il pari. Il Marsala conquista un punto e si porta a 33 in classifica, l’Accademia è sotto a -3 dalla squadra di Mister Brucculeri.