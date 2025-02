Verso le amministrative 2026, le mosse dei movimenti civici. Sinergia tra ProgettiAmo Marsala e Marsala Futura

In attesa di capire che scelte faranno i partiti in vista delle amministrative della primavera 2026 e se il sindaco Grillo si ricandiderà, a Marsala si registra l’attivismo dei movimenti civici, che cominciano a prepararsi all’appuntamento elettorale del prossimo anno. Si dà molto da fare Miglioriamo Marsala, composto da diversi esponenti della società civile, del mondo delle professioni e dell’impresa, che da un paio d’anni si riuniscono periodicamente per ragionare su interventi e proposte per la città. E’ probabile che vorranno dire la loro anche alle amministrative, ma al momento è prematuro parlare di un posizionamento elettorale.

Il movimento Arcobaleno, che già nel 2020 partecipò alla competizione candidando a sindaco Sebastiano Grasso, è già da alcuni mesi in fermento e sta presentando alla città le donne e gli uomini che faranno parte della lista per il rinnovo del Consiglio comunale. E’ in piena attività pure Uguaglianza per la Sicilia, che questo pomeriggio al Complesso San Pietro organizza un convegno “Per la rinascita del territorio marsalese” con gli ex assessori comunali Salvatore Rubbino e Martino Morsello e l’ex presidente del Consiglio comunale, Pietro Daidone.

Si sta organizzando anche Controcorrente, il movimento lanciato nei giorni scorsi dal deputato regionale (ex Sud Chiama Nord) Ismaele La Vardera, che a Marsala sta registrando le prime adesioni, tra cui quella di Aldo Sciacca.

Ormai può essere considerata una realtà consolidata del panorama politico lilibetano il movimento civico ProgettiAmo Marsala, che ha già partecipato alle amministrative del 2015 e del 2020, entrando a Sala delle Lapidi con i suoi candidati e contribuendo cinque anni fa alla vittoria di Massimo Grillo. Dopo due anni e mezzo, l’alleanza con il primo cittadino è andata in frantumi e – da vicesindaco – il fondatore di PM Paolo Ruggieri è stato messo alla porta dal primo cittadino. Celebrati recentemente i dieci anni di attività, ProgettiAmo Marsala comunica adesso la sinergia con un altro nuovo movimento civico, Marsala Futura. Con un comunicato congiunto viene annunciata “una collaborazione per promuovere un cambio positivo a vantaggio della nostra Città, focalizzandosi su esperienze, idee e pareri che possano migliorare la vita dei marsalesi”. “Il nostro obiettivo – dichiarano Paolo Ruggieri e Leonardo Curatolo – è quello di creare un tavolo di confronto e pianificazione dove discutere temi cruciali come sicurezza, servizi per la collettività, opportunità di lavoro e complessivo sviluppo. Siamo convinti che solo attraverso uno scambio attivo di idee e la condivisione di esperienze si possa costruire un futuro migliore per tutti. Invitiamo la comunità marsalese nonché le forze sociali e politiche a partecipare a questo progetto. Insieme possiamo fare la differenza e riscoprire il vero amore per la nostra Città, promuovendo nuove soluzioni per le sfide di questo tempo”.