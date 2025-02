Marsala: riprendono i lavori di Piazza Mameli, arrivano i materiali. I tempi? Entro Pasqua

La Città di Marsala è al centro di un importante intervento di riqualificazione che mira a ridare alla storica Piazza Mameli – principale ingresso del centro storico da Porta Garibaldi – un aspetto moderno e funzionale. Un progetto che, sebbene avviato con entusiasmo, ha suscitato non poche preoccupazioni tra i residenti e i commercianti della zona. Il 2022 è stato l’anno in cui il progetto è stato presentato e successivamente rifinanziato con un contributo regionale di 700.000 euro. I lavori sono iniziati ufficialmente lo scorso ottobre, ma, a distanza di quattro mesi, i progressi sono un pò lenti ma procedono.

I lavori iniziati lo scorso ottobre 2024

I lavori sono cominciati lo scorso ottobre e nonostante il passare dei mesi, la piazza risulta ancora transennata, con un passaggio pedonale precario e un traffico a doppio senso sulla Via dei Mille, una soluzione che non ha fatto felici i commercianti della zona. Questi ultimi, infatti, lamentano una serie di problematiche legate principalmente alla difficoltà di parcheggio nelle vicinanze dei loro locali e all’impossibilità di utilizzare i propri spazi esterni, dove i tavolini non possono essere posizionati, nonostante siano regolarmente autorizzati.

I lavori sospesi e l’intervento dell’Amministrazione

Da qualche tempo i lavori erano stati momentaneamente sospesi. Proprio ieri si è svolto un incontro a Palazzo comunale, alla presenza del sindaco Massimo Grillo, dei progettisti Antonio Bua e Maxime Angileri, e della ditta esecutrice dei lavori. Durante l’incontro, l’Amministrazione ha sollecitato la ditta a riprendere gli interventi, che erano stati fermati in attesa di un ulteriore invio di materiale. Finalmente il materiale è arrivato e i lavori sono destinati a riprendere a partire da lunedì prossimo.

Piazza ancora chiusa: che tempi ci sono per la riapertura?

La nuova fase dei lavori comporterà la chiusura quasi totale della Piazza Mameli, con accesso limitato solo ai varchi che portano al Tabacchi e alla banca. Questo permetterà di completare la pavimentazione, scelta tramite un sondaggio tra i cittadini, che ha portato alla selezione del caratteristico “perlato di Sicilia”, un materiale che conferisce alla piazza un aspetto elegante e distintivo. Secondo le previsioni, la riqualificazione della piazza dovrebbe essere completata entro la prima metà di aprile, con l’obiettivo di finire prima dell’inizio della Settimana Santa. Considerando che il Giovedì Santo quest’anno cade il 17 aprile, l’Amministrazione ha espresso il desiderio di terminare i lavori prima della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo e della tradizionale processione della Madonna del Venerdì Santo. Un timing che, se rispettato, permetterebbe alla città di godere della nuova piazza durante uno degli eventi religiosi più importanti dell’anno e subito dopo del Raduno Nazionale dei Bersaglieri previsto a maggio nei giorni in cui si celebra lo Sbarco dei Mille e che richiamerà centinaia e centinaia di visitatori.