Aggressione a Strasatti, il Comune di Marsala ottiene 5mila euro per danno d’immagine

La vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Li Vigni, il giovane che ha picchiato un ragazzo in contrada Strasatti nel 2023, ha avuto risvolti anche per il Comune di Marsala che si è costituito parte civile nel processo a seguito di apposita delibera di Giunta. All’ente guidato da Massimo Grillo il giudice della Sezione penale ha riconosciuto un risarcimento di 5 mila euro per il danno d’immagine subito. “Il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e le accurate indagini della Procura di Marsala hanno consentito di giungere al processo e alla condanna di uno dei responsabili della violenta aggressione. Un atto criminale subito da un giovane disabile che ha suscitato forte emozione e offeso la nostra comunità. Siamo intervenuti a difesa della nostra città con la costituzione di parte civile e, giustamente, il Tribunale ha riconosciuto il danno di immagine non indifferente arrecato a Marsala, vista la negativa risonanza della notizia a livello mediatico”, ha affermato il sindaco Massimo Grillo dopo la sentenza.