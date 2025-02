Terra senza mafia, un concorso per i giovani con la Diocesi di Mazara ￼

In occasione del prossimo 32° anniversario dell’Appello di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi del 9 maggio 1993 contro ogni forma di prevaricazione e violenza mafiosa, l’Opera “Mons. Gioacchino Di Leo ODV”, con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo e del Comune di Marsala, organizza la quarta edizione del Concorso “Terra senza mafia” per temi, poesia, elaborati grafici, fotografia e video. Il tema specifico del 2025 sarà: “Droghe e mafia ci rubano il futuro”. Il Concorso è aperto a ragazzi (di quinta elementare, dalla prima alla terza media), giovani (dal 1° al 5° delle scuole superiori) ed adulti. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di partecipanti (quinta elementare, ragazzi dalla prima alla terza media, giovani dal 1° al 5° anno delle scuole superiori, adulti) per ogni espressione artistico-culturale: tema, poesia, disegno-dipinto, foto, video. A tutti i premiati, tra l’altro, sarà offerto, un viaggio socio-educativo a Canicattì (città dove sono nati i magistrati Rosario Livatino e Antonino Saetta) e ad Agrigento.

Il regolamento prevede: le diverse composizioni artistico-culturali (o opere) devono essere in lingua italiana o in lingua siciliana; la poesia deve essere inedita e composta da non più di 50 versi; il tema o lo scritto non deve superare i tremila caratteri; ogni opera artistico-culturale dovrà essere consegnata o inviata, entro il 18 aprile 2025, a Don Francesco Fiorino (via Omero, 2 – 91025 Marsala (TP) o nel Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” (Piazza della Vittoria, 4 – 91025 Marsala), indicando il titolo del tema, poesia, della foto e dell’opera realizzata, fornendo i dati anagrafici dell’autore e un numero di cellulare; ogni autore può partecipare con una sola composizione. Non si accettano composizioni di gruppo; le opere presentate non saranno restituite e almeno venti di esse formeranno un volume “Terra senza mafia”; un’apposita giuria valuterà le opere pervenute.

Il giudizio della Giuria è inappellabile; la presentazione e la premiazione delle opere più significative avverranno nel mese di maggio 2025 presso il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” di Marsala (Piazza della Vittoria n. 4); la partecipazione al Concorso costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici, ai sensi delle leggi vigenti, unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti al Concorso stesso. I minori partecipanti devono presentare l’autorizzazione di almeno uno dei genitori; con la partecipazione al Concorso si accetta integralmente il presente regolamento; il Concorso “Terra senza mafia” è promosso dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo e del Comune di Marsala. Info: tel. 393.9114018 o operadileo@gmail.com