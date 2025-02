La Puleo il Giovinetto Petrosino di Pallamano ha affrontato con determinazione la Coppa Sicilia, che si è svolta a Regalbuto, nonostante un momento di difficoltà che ha influenzato i risultati. La squadra, purtroppo, non è riuscita a superare le sfide più dure, ma si è comunque inserita tra le prime quattro del girone di andata del campionato di Serie B. Un risultato che non ha soddisfatto completamente le aspettative, considerando anche le circostanze. In particolare, la Puleo ha visto una delusione nelle sue performance, con una sconfitta iniziale contro Girgenti e poi una battaglia persa di misura contro l’Aretusa, con un distacco di sole due reti.

Questo ha portato la squadra a chiudere al quarto posto, un risultato che non rispecchia le ambizioni della società petrosilena, che attualmente è seconda in classifica a solo un punto dal Cus Palermo. In Campionato invece, il Giovinetto ha dovuto affrontare la trasferta contro il Cus Palermo in serie B, un incontro che ha visto la squadra petrosilena soccombere con un punteggio di 35-16. Nonostante la sconfitta, la squadra rimane al terzo posto in classifica con 21 punti, in attesa della prossima sfida. Il prossimo incontro sarà sabato 22 febbraio alle ore 17, quando il Giovinetto Petrosino affronterà l’ASD Gagliano Aetna Impianti al Palasport petrosileno. I tifosi e la società sperano che la squadra riesca a superare le difficoltà del momento, con il supporto di giocatori esperti e le giovani promesse sempre più protagoniste.