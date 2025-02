Marsala senza Ufficio Turistico, la società che si era aggiudicata il servizio rinuncia

Nel tentativo di procedere ad un percorso di privatizzazione di alcuni servizi pubblici a Marsala, l’Amministrazione comunale guidata da Massimo Grillo inciampa nel settore turistico.

L’ufficio turistico, il bando di gara e la rinuncia

Mesi fa, il Comune lilybetano aveva avviato, tramite un bando pubblico, la possibilità di un’aggiudicazione della gestione dell’Ufficio Turistico Comunale di via XI Maggio, con l’intenzione di migliorare l’accoglienza e la promozione dell’attività del settore nel territorio. Nel frattempo, con largo anticipo rispetto all’eventuale aggiudicazione, il personale comunale operante nella struttura turistica era stato trasferito al Museo del Vino di Palazzo Fici.

Nell’ufficio adiacente a Palazzo VII Aprile, è rimasta attiva, a singhiozzo, solo la Pro Loco pur tra mille difficoltà e mancanza di personale. In questi giorni però, si è avuta notizia che nei tempi e nei modi voluti dall’Amministrazione, l’Ufficio Turistico comunale non potrà riaprire. All’inizio del dicembre del 2024, la società PIRENE srl si era aggiudicata, come unica partecipante, il bando previsto con l’affidamento per ben 9 anni. Adesso la società ha fatto sapere di non essere più interessata all’aggiudicazione e vi ha rinunciato.

In pratica il bando prevedeva tutta una serie di oneri di tipo burocratico ed economico a carico della PIRENE, mentre il Comune metteva a disposizione solo lo storico locale di via XI Maggio. Forse la società, magari con ritardo, avrà pensato che non c’erano possibilità di guadagni congrui visto che tra il lucro che poteva ricavarne vi era solo la vendita di biglietti relativi a percorsi turistici, gadget e quant’altro relativo al merchandising.

Cosa accadrà in vista delle imminineti manifestazioni, festa dei bersaglieri compresa?

E adesso? Proprio in prossimità delle tradizionali festività legate alla Settimana Santa, all’evento nazionale che vedrà protagonista Marsala con il Raduno dei Bersaglieri e infine con l’avvicinarsi della stagione estiva il Comune non avrà un ufficio turistico.

Abbiamo sentito al riguardo l’assessore Salvatore Agate che ci ha fornito alcune indicazioni che l’Amministrazione intende seguire: “Abbiamo predisposto le carte relative alla revoca – ci ha detto – che è inutile dire che non ci aspettavamo certamente. La società aggiudicatrice del servizio conosceva benissimo il bando e sulla base di questo vi ha partecipato. Comunque, vista l’immediatezza delle scadenze, abbiamo predisposto una nuova gara. Cercheremo di modificarla per invogliare soggetti, soprattutto locali, che operano nel settore e che si possono adoperare per fare rete. Nel frattempo la Pro Loco di Marsala garantirà, per quanto è nelle loro possibilità il servizio, utilizzando il personale che le verrà assegnato proveniente dai giovani del Servizio Civile Universale”.

Pur comprendendo le difficoltà generate dall’improvvisa revoca della società, rimane il fatto che dopo avere presentato tutta una serie di iniziative legate al turismo del territorio, raduno nazionale dei Bersaglieri in testa, la città di Marsala rischia concretamente di non avere un ufficio turistico adeguato per rivolgersi alle migliaia di presenze che si attendono nei giorni dello Sbarco dei Mille del mese di Maggio.