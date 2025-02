Il Gruppo Scout Marsala 2 in festa per la Giornata del Pensiero 2025

Il Gruppo Scout Marsala 2 organizza la Giornata del Pensiero 2025, un momento speciale per condividere la bellezza dello scoutismo e riflettere insieme sui suoi valori. Quest’anno, il tema della giornata è “La nostra storia”, occasione propizia, quindi, per ripercorrere le tappe che hanno segnato il nostro cammino e per riscoprire le radici che ci legano a questa grande avventura. L’evento avrà inizio sabato 22 febbraio, nel pomeriggio, con alcuni laboratori per ragazzi che si terranno in Chiesa Madre e proseguirà domenica 23 alle ore 9.30 in Piazza Loggia con la solenne cerimonia dell’Issa Bandiera, simbolo del nostro impegno civile e politico.

A seguire, sempre all’interno della Chiesa Madre, prenderà vita una mostra interattiva, realizzata dai nostri ragazzi attraverso una serie di stand tematici. Un angolo speciale sarà per lo spazio dediche, dove tutti i partecipanti potranno lasciare un messaggio, un pensiero o un ricordo legato alla propria esperienza scout, sia vissuta in prima persona che per collaborazioni o attraverso legami di parentele. Per raggiungere anche chi non potrà essere presente fisicamente, è stato predisposto un QR code che permetterà a chiunque, ovunque si trovi, di lasciare la propria testimonianza e sentirsi parte di questa celebrazione.