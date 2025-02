Giochi del passato, l’iniziativa che coinvolge alunni e famiglie alla “De Gasperi” di Strasatti

Presso la palestra del plesso di Terrenove, si svolge l’evento “I giochi del passato”. Ancora una volta l’I.C. “De Gasperi – De Vita”, in continuità con il percorso inaugurato dalle giornate del progetto “Spor-ti-amo”, si è resa protagonista di una manifestazione che ha posto al centro dell’azione educativa i valori dello sport, dell’inclusione e della comunicazione intergenerazionale. L’evento è stato voluto dal dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, promotore e organizzatore dell’evento sportivo. La giornata ha visto sfidarsi genitori, nonni, alunne e alunni delle classi prime, seconde e terze dei plessi di Terrenove Bambina e Montessori e le classi seconde di Ventrischi Novi. I giochi coordinati dalle docenti di Educazione motoria, Giulia Denise Grillo e Marta Calandrino, hanno avuto come oggetto i classici dei giochi all’aperto per l’infanzia e l’adolescenza: mosca ceca, ruba bandiera, corsa con i sacchi, salto della corsa e i quatto cantoni, che hanno fatto riscoprire alle nuove generazioni giochi a loro poco conosciuti ma cari ai loro nonni, creando un’atmosfera di giocosità e di forte partecipazione emotiva.