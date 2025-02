Il Comune di Petrosino acquista un nuovo scuolabus, quello vecchio era del ’96

Un nuovo scuolabus in sostituzione del vecchio immatricolato nel lontano 1996, è stato acquistato dall’Amministrazione comunale di Petrosino. L’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto per gli alunni delle scuole del territorio è un passaggio fondamentale per garantire il diritto allo studio degli alunni ed evitare la dispersione scolastica. Il nuovo mezzo è stato gia reso operativo e sarà di supporto al servizio rivolto agli alunni delle scuole d’ infanzia, elementari e medie.

“Il trasporto scolastico non è solo un importantissimo servizio di supporto ai genitori, ma è anche fondamentale per l’adempimento di frequenza delle scuole dell’obbligo e per garantire il diritto allo studio a tutti i bambini e i ragazzi – afferma il sindaco Giacomo Anastasi e la vice sindaca Concetta Vallone -. Il mezzo in dotazione al Comune, immatricolato nel 1995, ormai da troppi anni non riusciva a garantire un servizio regolare ed efficiente. Nonostante le note difficolta finanzarie, abbiamo fatto quello che doveva essere già fatto diversi anni fa procedendo con l’acquisto di un nuovo mezzo”. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad accompagnare i ragazzi da casa a scuola e viceversa, garantendo puntualità, viaggi sicuri e mezzi di trasporto puliti, confortevoli ed adatti alle esigenze dei bambini e dei ragazzi.