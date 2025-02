Coltivava in casa piante di marijuana, arrestato 37enne valdericino

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato un uomo di 37 anni, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante una pattuglia appiedata per le vie dell’antico borgo, hanno notato un forte odore di marijuana provenire da una presa d’aria alla quale era collegato un areatore. Fatto ingresso all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta, dentro un garage, una serra con due piante di marijuana nel pieno vigore. Da una successiva perquisizione eseguita in un altro stabile, in uso al 37enne, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 50 infiorescenze essiccate di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. A seguito della convalida dell’arresto non è stata emessa misura cautelare nei confronti dell’uomo.