A Palazzo VII Aprile si ricorda il senatore marsalese Pino Pellegrino

In occasione del centennale dalla nascita del senatore marsalese Pino Pellegrino, il Partito Democratico lilybetano ha organizzato un evento commemorativo aperto alla cittadinanza, nel centenario dalla nascita. Il titolo dell’incontro sarà “Pino Pellegrino, una vita per il riscatto e l’emancipazione del sud”, che si terrà all’interno della Sala delle Lapidi di Palazzo VII aprile il 22 febbraio alle ore 10. Avvocato penalista, Pino Pellegrino appena dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato segretario della Camera del Lavoro Cgil di Marsala, partecipando a varie lotte contadine per dare agli agricoltori le terre incolte. Impegnato in politica con il Partito Comunista Italiano, di cui è dirigente provinciale a Trapani e consigliere comunale a Capo Boeo, sempre col PCI viene eletto alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 1958, confermando il seggio anche nel 1963 e nel 1968. Alle elezioni politiche del 1972 viene eletto al Senato; termina il proprio mandato parlamentare nel 1976. Pellegrino nacque il 22 febbraio del 1925 e morì nella sua città il 4 maggio 2010.