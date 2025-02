Rifiuti, la Trapani Sud acquista il Polo Tecnologico di Castelvetrano: “Abbatterà i costi”

Importante obiettivo raggiunto per il territorio belicino che abbraccia anche Mazara e Petrosino. Dopo un lungo e farraginoso iter amministrativo, la S.R.R. Trapani Provincia Sud è riuscita ad acquisire il Polo Tecnologico di Castelvetrano. In qualità di Presidente della Società di regolamentazione, a gennaio scorso, il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione ha stipulato l’atto per l’acquisto dell’impianto presso il Tribunale di Sciacca – sezione fallimentare, per un importo complessivo pari a 1.401.171 euro, oltre le spese di rogito. “Ringrazio tutti i Comuni soci della Società di regolamentazione e il Consiglio di Amministrazione per aver profuso ogni sforzo, sia in termini organizzativi e amministrativi sia in termini finanziari, nonostante la crisi che, purtroppo, sta interessando quasi tutti gli enti locali siciliani, comprendendo l’enorme valenza dell’impianto per il nostro territorio”, afferma Castiglione.

L’entrata in funzione dell’impianto, dopo che si deciderà tra una gestione in house o l’affidamento a terzi, consentirà, infatti, di abbattere in modo significativo il costo del servizio di gestione dello smaltimento dei rifiuti per i cittadini delle comunità servite, ottimizzandone l’organizzazione con notevoli vantaggi anche dal punto di vista ambientale. Già da tempo la SRR Trapani Provincia Sud (di cui fanno parte i Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, oltre chè il Libero Consorzio Comunale di Trapani) ha messo in campo diverse iniziative tecnico-organizzative e logistiche volte all’attivazione del complesso nel più breve tempo possibile.