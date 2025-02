Marsala, operatori del 118 assistono una donna in travaglio. E’ nata Arisha e sta bene

Soccorritori marsalesi intervengono e aiutano una donna a partorire.

Un intervento tempestivo e di grande professionalità è stato quello effettuato dall’equipaggio sanitario della SEUS – postazione Marsala 2 MSB, composto dagli autisti soccorritori Roberto Coccellato e Ennio Conti, che hanno assistito una donna in travaglio, aiutandola a dare alla luce la sua bambina, Arisha. Dopo la nascita la bambina pesava di 3,560 kg.

Come si arrivati al lieto evento



Allertati dalla centrale operativa del 118, diretta da Fabio Genco, i soccorritori sono giunti rapidamente sul posto e, valutata la situazione, hanno eseguito con prontezza le manovre necessarie per assistere e aiutare la donna al parto. Dopo essersi assicurati che la neonata fosse in buone condizioni di salute, hanno provveduto al trasporto immediato della madre e della bambina presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, garantendo loro la massima sicurezza e assistenza.



Riccardo Castro, dirigente regionale del settore 118: “Il secondo fiocco rosa a distanza di poche ore, dopo il lieto evento di Catania. Orgoglioso per questa meravigliosa notizia che mi giunge da Marsala, con l’ equipaggio della SEUS 118 che assiste una donna in travaglio e aiuta a far nascere una nuova vita il mio elogio va’ a Roberto e Ennio, che hanno dimostrato una prontezza non comune, competenza, umanità e grande professionalità degli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118 siciliano, sempre al fianco dei cittadini nei momenti più delicati benvenuta alla piccola Arisha e tantissimi auguri ai genitori”.