Il Comune di Marsala cerca strutture per matrimoni e unioni civili

Il Comune di Marsala cerca luoghi in cui organizzare matrimoni e unioni civili. Strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio lilybetano sono le location idonee per tali occasioni e a tal fine, il settore ai Servizi demografici ha pubblicato un apposito Avviso esplorativo per consentire la presentazione di “manifestazioni di interesse” da parte di chi intenda concedere in comodato per tre anni proprie strutture, idonee ad accogliere “uffici separati” di Stato Civile. Le istanze possono essere presentate entro il prossimo 30 aprile, secondo modalità e requisiti indicati nel bando, online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/manifestazione-di-interesse-per-siti-privati-da-destinare-a-sedi-di-matrimoni-civili