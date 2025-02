Bushido Karate Mazara: grandi risultati al Grand Prix Nazionale Emilia Romagna

Nel segno della continuità e alla ricerca di conferme nel panorama nazionale e internazionale. È cominciato con il piede giusto il 2025 per l’ASD Bushido Karate di Mazara. Al recente Grand Prix Nazionale Emilia Romagna svolto a Cervia, infatti, i karateka mazaresi hanno portato a casa risultati straordinari, validi per la classifica azzurrabili che consentirà, poi, di essere convocati in Nazionale. I fratelli Vito Margiotta e Ignazio Margiotta si sono nuovamente sfidati in una finale tutta in famiglia, confermando il loro dominio nella categoria Seniores -75kg. Tra gli juniores, podio per Aurora Biosa e Giuseppe Fraterrico che conquistano un ottimo terzo posto. Vincenzo Cristaldi ha invece chiuso al quinto posto nella categoria Seniores +75kg, fermato in semifinale dopo un’ottima prestazione. “Su cinque atleti – ci spiega Vincenzo Cristaldi, che dell’associazione è presidente oltre a essere anche allenatore e atleta – siamo riusciti ad arrivare a podio quattro volte. Continuiamo a mantenere alto il nostro livello, continuando a conquistare podi con quasi tutti gli atleti che portiamo in gara. Molto bene anche i giovani Aurora e Giuseppe: anche se questa volta non sono arrivati tra i gradini più alti vediamo che con il passare delle gare e l’esperienza anche loro stanno migliorando. Chiaramente non si gareggia da soli”.

Risultato di spicco è stata senz’altro la finale in famiglia nella categoria Seniores -75kg tra Vito e Ignazio Margiotta: “Non è la prima volta che capita – afferma Cristaldi – sono ormai abituato a queste scene. Sono due atleti forti, spesso e volentieri dominano la categoria. Ogni volta che accade è una grande soddisfazione anche perché è una delle categorie più di spicco, che non passa inosservata. Non c’è miglior cosa di avere due rappresentanti della stessa società, tra l’altro fratelli. Ed è anche bello perché la finale non è scontata, ma molto combattuta. Un bello spettacolo da vedere”. Buone speranze di vedere ancora atleti mazaresi in azzurro, con l’Europeo che si svolgerà a Stettino in Polonia (nella seconda metà di ottobre) lì sullo sfondo: “Vito è primo nella classifica azzurrabili, siamo in attesa anche di vedere i risultati del Campionato Italiano che è la prossima tappa di questo percorso (il 15 e 16 marzo a Udine). Aurora si è un po’ allontanata dalla testa della classifica, non è matematicamente fuori ma non siamo tra i favoriti in questo caso. Stiamo puntando molto su Vito per la qualificazione in Nazionale”.

I risultati ottenuti negli anni dalla Bushido Karate stanno consentendo al movimento karateka mazarese di crescere, anche nei numeri: “Quest’anno – spiega ancora Cristaldi – c’è stato un incremento. Abbiamo costituito un turno intero di bambini e bambine fino agli 11 anni. Abbiamo iscritti che partono dai 4 anni e anche con loro abbiamo fatto le prime esperienze con gare amichevoli, con la Coppa Natale a dicembre. Anche per loro ci saranno altri impegni provinciali e regionali e a fine anno ci sarà il passaggio di cintura”. E presto la flotta di atleti mazaresi protagonisti sui tatami nazionali potrebbe crescere: “Il livello però continua a crescere e sicuramente riconfermarsi anno dopo anno non è semplice. Questo però ci fa capire che stiamo lavorando bene, che siamo sulla strada giusta. Credo che potremo riconfermarci ancora per tanti altri anni. C’è già qualche altro ragazzo pronto e anche altri atleti presto cominceranno a gareggiare con noi sul circuito nazionale”.