La scrittrice marsalese Rosaria Maria Marino omaggerà Mia Martini nel 30° anniversario della scomparsa

Una particolare iniziativa ha coinvolto anche una scrittrice marsalese nel nome di… Mia Martini. Il 13 febbraio scorso, Rosaria Maria Marino, è stata invitata a partecipare alla conferenza stampa presso la Camera dei Deputati, a Roma, per presentare l’ottava stagione della rassegna “Acqua in bocca ma non troppo”. L’evento si è svolto nello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme. Durante la conferenza Rosaria Maria Marino ha preso parte al tributo a Mia Martini, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. La rassegna ha offerto tre giorni di eventi dedicati all’indimenticabile artista, che culmineranno con una serie di iniziative tra cui esibizioni live, mostre, e presentazioni di libri. Rosaria Maria Marino, figlia di Marsala, è una donna dalle molteplici passioni, tra cui la psicologia, la poesia, la musica e la letteratura. Ha conseguito due lauree, una in Lettere Classiche e una in Dirigenza scolastica e Pedagogia clinica, approfondendo la sua passione per l’interprete di “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo”, “Gli uomini non cambiano” e “Minuetto”, con la tesi di laurea sulla sua figura. Nel 2014 è diventata Counselor e nel 2022 ha completato il suo percorso accademico con lode.

La sua passione per la scrittura si è concretizzata nel libro “Libera di essere per sempre Mia” (casa editrice Aurea Nox), un omaggio a Mia Martini, e successivamente con “Medea, la mia lucida pazzia”. Il prossimo 12 maggio si terrà una presentazione di libri e tesi, tra cui la pubblicazione di Rosaria Maria Marino, che approfondirà la figura della grande artista calabrese. L’evento è sostenuto dal Comune di Montecatini Terme e da Esselunga, ed è stato un momento importante per sottolineare la figura di Mia Martini come artista e donna, come raccontato nel libro della scrittrice lilybetana. “Mia Martini era una persona gioiosa e amante della vita e della musica”, ha sottolineato la scrittrice.