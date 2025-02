Rugby Marsala: sei Fenici rappresenteranno la selezione Sicilia

Il Comitato Regionale Sicilia Rugby grazie ai tecnici federali, ha diramato la lista dei 30 migliori atleti siciliani che il prossimo 22 e 23 febbraio, grazie alla pausa campionato, si riuniranno a Caltanissetta per svolgere un due giorni di intenso programma di allenamenti e video analisi, in vista dei prossimi impegni agonistici che il Comitato Regionale ha in programma per il 2025. Una bellissima esperienza per i Fenici del Rugby Marsala che avranno modo, insieme agli altri atleti, di condividere ogni momento in quei due giorni, con lo scopo di creare un gruppo sempre più forte e coeso. Faranno parte della selezione, anche i lilybetani Davide Debiasi, Gabriele Di Pietra, Daniele Genovese, Gabriele Cappitelli, Nicoló Russo e Luca Sangiorgio. Un ottimo traguardo raggiunto frutto di tanto impegno dei ragazzi e di tutto il club “I Fenici” che ogni giorno lavora con sacrifici e dedizione per il meglio dei propri atleti.