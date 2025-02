Marsala: on line il nuovo portale del Comune sulla pianificazione urbanistica

Da alcuni giorni è on line il nuovo portale del Comune di Marsala dedicato alla pianificazione urbanistica. Piano urbanistico, Regolamento edilizio, Piano di utilizzo del Demanio marittimo: sono alcune tra le pagine del nuovo sito che l’Amministrazione Grillo ha dedicato al settore diretto dall’ingegnere Pier Benedetto Mezzapelle. All’indirizzo www.pianificazioneurbanistica.it sono state inserite le informazioni utili per tecnici e cittadini, al fine di avere un quadro completo sulla pianificazione che il Comune sta portando avanti.

Le tematiche online riguardano il piano urbanistico generale, il processo partecipato con cittadini e portatori di interesse diffuso, il regolamento edilizio, lo studio/piano del centro storico, il piano di utilizzo del demanio marittimo e il piano di azione per l’energia sostenibile e il clima. A queste pagine si aggiungono le sezioni dedicate agli atti dei convegni, alla documentazione e al portale cartografico.

In particolare, a proposito del Pug, l’ingegnere Mezzapelle ha pubblicato sul portale una sua nota che spiega i principi e i metodi che si stanno seguendo per dotare Marsala di quest’importante strumento, andando a colmare un vuoto che si trascina ormai da troppo tempo: interesse pubblico/interesse generale, dimensione umana, fattibilità/praticabilità, potenzialità, substantive theory, self-reflective, implementation-oriented planning, collaborative planning. “Governare la città e i suoi processi – scrive il dirigente del settore urbanistica – significa ricomporre gli interessi dei singoli intorno a un’identità urbana collettiva, a un ricostituito senso di appartenenza, a una ristabilita convergenza su un territorio”.

Lo scorso anno l’amministrazione Grillo annunciò che avrebbe portato il Pug in Consiglio comunale entro l’estate del 2025. Nel frattempo, nei mesi scorsi, si sono tenuti una serie di incontri pubblici per presentare il Piano e acquisire osservazioni e proposte in vista della stesura definitiva dello strumento di pianificazione urbanistica.