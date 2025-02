Marsala, al Liceo Scientifico un incontro con la Polizia sulla sicurezza in rete

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in rete, nei giorni scorsi il Liceo “Pietro Ruggieri” ha ospitato gli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni per un seminario informativo.

Massimo interesse e viva partecipazione hanno suscitato i due sovraintendenti della Polizia Lamberti e Eliseo, che sono riusciti a polarizzare l’attenzione dei ragazzi esprimendosi con il loro linguaggio, riportando esempi pratici e fatti reali e formalizzando quando necessario.

Le storie reali di persone reali che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un uso distorto del web sono state oggetto di interventi e domande degli studenti.

Gli agenti hanno invitato gli alunni a riflettere su questioni delicatissime, come appunto la tutela della privacy e l’uso responsabile dei social. Sono stati forniti strumenti concreti per difendersi dai pericoli del web, come il sito del Garante della privacy, ed è stata altresì sottolineata l’importanza di una denuncia tempestiva.

Un messaggio che per il suo contenuto e per la forza espressiva che lo connota sia tale da offendere la dignità morale di un individuo, la pubblicazione di informazioni denigratorie o private su una persona o la violazione dei dati personali sono solo alcuni dei reati rispetto a cui gli agenti hanno messo in guardia gli studenti presenti.