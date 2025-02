Da tutta Italia a Marsala per la giornata nazionale e internazionale delle donne nelle Stem

Momento conclusivo del progetto biennale House of Stem che vede il Pascasino in prima linea per la promozione della cultura scientifica al femminile

L’11 e il 12 febbraio, in concomitanza con la giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, il liceo Pascasino di Marsala ha organizzato “Il cinema delle Stem“. L’evento ha raccolto al Teatro Impero le tante scuole italiane che, negli ultimi due anni, hanno condiviso un viaggio nel mondo delle Stem, promuovendo pratiche educative nel campo del digitale, delle tecnologie e delle applicazioni audiovisive con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani donne e delle scienziate.

Studenti, docenti ed esperti hanno ora avuto l’opportunità di rivivere i momenti salienti di questa esperienza educativa innovativa che ha coniugato formazione scientifica, cultura e sensibilizzazione sociale. L’evento è stato annunciato, già il giorno prima, dalla proiezione di un suggestivo videomapping sulla facciata del teatro. Martedì 11 si è entrati nel vivo con la proiezione di un film documentario, un viaggio tra cultura scientifica e umanesimo, che ha toccato i luoghi simbolo della ricerca e dell’innovazione come il Gran Sasso, Erice, Catania fino ad arrivare a Chicago e New York. Tra i momenti salienti, il collegamento con la scienziata Anna Grassellino, impegnata presso il Fermilab di Chicago. Presente anche la dott.ssa Elisabetta Di Maggio, ricercatrice presso il DID di Pisa. Il tutto all’insegna dello spettacolo con la voce di Lidia Schillaci e l’esibizione delle Farfalle luminose di Corona Event. Non sono dunque mancati momenti di gioiosa socializzazione e convivialità.

Una conclusione importante che segna un nuovo inizio: la Casa delle Stem con il liceo Pascasino continuerà a lavorare, a crescere, a scrivere nuove pagine di una scuola viva, attiva, in movimento verso un futuro dove i giovani, forti delle competenze acquisite, potranno realizzare sempre più i loro sogni. Il cinema delle Stem ha rappresentato un’opportunità di crescita professionale per tutti coloro che vi hanno preso parte: un evento di grande rilevanza, un faro educante che ha permesso a tutti di riflettere sul ruolo della donna nelle Stem e sulla necessità di superare gli stereotipi di genere.

Giulia Caradonna – Ilaria Bonomo – Lucia Marino – Serena Aloia – Greta Mesi – Cassandra Mezetti – Giorgia Calluso

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.