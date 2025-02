Vittoria esterna per il Marsala Femminile nell’Andata di Promozione Eccellenza

Finisce 0 – 2 in favore della Virtus Femminile Marsala la gara che le lilybetane hanno affrontato allo stadio Marullo di Bisconte contro l’UniMe sabato 15 febbraio. Dopo un equilibrato primo tempo di gioco sono infatti le azzurre ad imporsi ed infliggere alle messinesi due reti con due tiri partiti dal sinistro di Arianna Pisciotta e dal destro di Claudia Bannino. “È stata una bellissima partita – commenta l’allenatrice ospite Valeria Anteri -. Disputata quasi in maniera perfetta dal punto di vista tecnico e tattico. Entrambe le squadre si sono affrontate giocando palla a terra e ottenendo diverse occasioni da gol, ma soprattutto si sono distinte per i valori della correttezza e del fairplay. Ciò che per noi ha fatto la di fferenza è forse averci creduto un po’ di più rispetto a loro“. Le marsalesi torneranno in casa domenica 23 febbraio alle ore 15 per la 3° Giornata in Andata di Poule Promozione Eccellenza Femminile contro le catanesi dell’Alpha Sport.