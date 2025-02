Trapani Basket: rapporti tesi tra Antonini e Repesa? Spunta il nome di Pozzecco

Circolano insistenti le voci che vogliono rapporti tesi tra il presidente Valerio Antonini e il coach della Trapani Shark, Jasmin Repeša. Gli ultimi risultati non proprio positivissimi nel Campionato di serie A, con i granata che dalla vetta si trovano al momento al quinto posto e dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia sembra che la situazione tra i due sia peggiorata, rendendo la spaccatura “difficile da ricostruire al momento, tanto da apparire complessi, ma non impossibili, eventuali ripensamenti fra le parti”. Tanti i nomi menzionati per l’eventuale sostituzione: dalla promozione di Andrea Diana (attuale assistant coach e capo allenatore della promozione della passata stagione) e l’ingaggio di Buscaglia, dalle suggestioni Djordjevic e Scariolo, il profilo più d’impatto sarebbe quello di Gianmarco Pozzecco, l’allenatore della Nazionale di Basket italiana.