Valderice, passo decisivo per il nuovo Piano Regolatore: approvata la VAS

Per il Comune di Valderice si tratta di una giornata definita “storica” dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Stabile. È arrivato infatti il Decreto di approvazione “D.A. n. 161/GAB del 21.05.2026”, corredato da tutti gli allegati, insieme al Parere Motivato Favorevole relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano Regolatore Generale. Un passaggio considerato fondamentale nel lungo e complesso iter tecnico-amministrativo del PRG, atteso da anni dalla comunità valdericina. La Commissione Tecnico-Scientifica per l’Ambiente dell’ARTA ha espresso il proprio parere favorevole, il numero 359, durante la seduta del 30 aprile 2026, consentendo così l’emanazione del decreto di approvazione della procedura di VAS e Incidenza Ambientale del Piano, già pubblicato sul sito della Regione Siciliana.

Il sindaco Francesco Stabile ha sottolineato come il documento, composto da 32 pagine, contenga motivazioni favorevoli che superano le criticità precedentemente rilevate dall’Assessorato regionale, grazie al lavoro di chiarimento e integrazione svolto durante l’iter istruttorio. “Sono certo – e ancora una volta i fatti lo dimostrano – che questo Piano, atteso da anni e ormai sempre più vicino alla sua definitiva attuazione, rappresenterà per Valderice uno strumento concreto e determinante per il suo assetto futuro e la sua crescita”, ha dichiarato il primo cittadino. Secondo Stabile, il nuovo PRG consentirà di incentivare lo sviluppo economico del territorio seguendo criteri urbanistici moderni e conformi alle più recenti normative, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle bellezze naturali del territorio. Il piano, integrato con il Regolamento Urbanistico Sostenibile, affronterà temi centrali come la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la qualità della progettazione architettonica.

“Un Piano che possiede una visione realmente riformista – ha aggiunto il sindaco – che si innesterà sul territorio con strategie di riordino urbanistico e affronterà scenari di transizione ecologica con azioni concrete per il futuro prossimo venturo”. Nel suo intervento, Stabile ha anche replicato alle polemiche politiche che negli ultimi mesi hanno accompagnato il percorso del PRG. “A chi ha parlato di fallimento burocratico e amministrativo, di errori e pasticci, addirittura di bocciature, la firma di oggi dimostra che competenza, professionalità, serietà e tenacia valgono molto più delle urla in Consiglio Comunale o delle polemiche sterili”, ha affermato. Il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento al progettista del Piano, il professor Marcel Pidalà, “per la comprovata professionalità dimostrata in tutti questi anni”, all’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cardella, all’Ufficio Tecnico Comunale, all’ex responsabile dell’Urbanistica Alberto Fontana e all’attuale responsabile, l’ingegnere Costanza Giurlanda, per il lavoro svolto durante tutte le fasi dell’iter.

“Questo risultato dimostra che con serietà, impegno costante e senso di responsabilità si raggiungono traguardi importanti. Dedico questo ulteriore obiettivo alla nostra comunità, a tutti i cittadini che hanno creduto in noi e anche a chi era scettico: il PRG appartiene a tutti, anche a chi ha gufato, provando in tutti i modi ad ostacolarlo”, ha concluso Stabile.