Trapani: all’Annunziata l’International Choral Festival of Sacred Marian Music

Domenica 31 maggio, alle ore 19.30, presso il Santuario Maria SS.ma Annunziata di Trapani, si terrà il XIII International Choral Festival of Sacred Marian Music, organizzato dall’Associazione Culturale Bequadro di Bagheria e promosso da Chorus Inside Sicilia – Federcori, sotto la presidenza e direzione artistica del M° Salvatore Di Blasi, in collaborazione con l’Associazione APS “Nada te Turbe – Trapani ETS”. Il Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e inaugurato lo scorso maggio a Sciacca, rappresenta un appuntamento di alto valore artistico e identitario. Esso unisce la tradizione corale alla dimensione spirituale della musica sacra mariana, proponendo un percorso sonoro capace di attraversare epoche, sensibilità e territori diversi, nel segno della devozione alla Madonna di Trapani, quasi come un vero e proprio pellegrinaggio cantato dei cori alla Beata Vergine Maria.

L’iniziativa si propone di:

– valorizzare il patrimonio della musica sacra corale, con particolare riferimento al repertorio dedicato alla figura di Maria;

– favorire l’incontro tra realtà corali provenienti da diversi contesti territoriali;

– promuovere il territorio trapanese come luogo di cultura, spiritualità e accoglienza;

– offrire alla comunità un’esperienza artistica di elevato livello, accessibile e profondamente partecipata.

Parteciperanno al Festival le seguenti prestigiose formazioni corali:

Coro Polifonico “San Michele Arcangelo” – Casa Santa Erice

Coro Polifonico “San Pietro” – Trapani

Coro Polifonico “San Giovanni Paolo II” – Valderice

Coro Polifonico “Nada te Turbe” – Trapani

Il concerto sarà aperto dal M° Leonardo Nicotra, organista titolare della Basilica Santuario Maria SS.ma Annunziata, che eseguirà la Toccata dalla Sinfonia n. 5 di Charles-Marie Widor.