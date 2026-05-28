Marsala: auto a fuoco nel versante nord, vettura distrutta

E’ andata completamente a fuoco stamani una vecchia autovettura, molto probabilmente una Fiat 126, lungo la strada che collega Dammusello a Ranna procedendo verso contrada Bosco. L’incendio ha attirato molte persone che si trovavano a passare da lì. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco ma della vettura è rimasto ben poco. Pare che le fiamme siano partite mentre il conducente procedeva a bordo del veicolo, che abbia fatto in tempo a fermarsi e a mettersi in salvo dal fuoco che ha invaso poi l’intera carrozzeria. Potrebbe quindi trttarsi di autocombustione. Non si registrano altri danni.