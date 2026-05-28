Un uomo anziano oggi è morto mentre stava per nuotare nelle acque di Tonnarella, a Mazara del Vallo, nel tratto del Lungomare Fata Morgana antistante via Portalettere. Un gruppo di giovani, che si sono accorti che l’uomo aveva perso i sensi, lo ha portato lungo la battigia prestando i primi soccorsi. Sul lungomare sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118, che ha potuto soltanto certificare il decesso. Presente anche il medico legale per i primi rilievi di competenza.