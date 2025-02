A Marsala convegno di Uguaglianza per la Sicilia che guarda alla rinascita della Città

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia invita la cittadinanza e gli organi di stampa alla partecipazione del convegno “Per una rinascita del territorio marsalese” che si svolgerà in data 22 febbraio alle ore 16.30 presso la Sala “Enzo Genna” del Complesso monumentale San Pietro. Saranno affrontate tematiche legate ad idee di riqualificazione del territorio.

Gli interventi saranno effettuati da:

Salvatore Rubbino – segretario Movimento Uguaglianza per la Sicilia

Ing. Giovanni Pace – ex assessore Comune di Novara

Martino Morsello – ex assessore Comune di Marsala

Pietro Daidone – ex Presidente del Consiglio di Marsala

Giulia Pulizzi – consulente turistica

Avv. Ignazio Caruso – associazione Storia Patria

Modera l’evento Miriam Di Girolamo.