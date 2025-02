Il liceo Pascasino fra sostenibilità e transizione ecologica: alla scoperta del mondo del riciclo

Dopo l’osservazione del processo di recupero della carta, le ragazze della 3C si sono cimentate in un laboratorio di lavorazione e produzione

Noi, studentesse della 3C del Liceo Pascasino con la professoressa Alestra, accompagnate dall’esperta esterna, dott.ssa Simona Pecorella, abbiamo sviluppato un percorso sulla sostenibilità che ha potenziato la nostra consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente. Lo scorso 20 gennaio ci siamo recate presso la piattaforma E.S.A di Paceco, dove il direttore Salvatore Lo Faso ci ha illustrato i vari processi che subiscono la carta e il cartone prima di essere riciclati. Inizialmente, ci ha accolte, illustrandoci il bilico, la bilancia dove il camion con la carta viene pesato prima di continuare il suo percorso per vedere la quantità di materiale trasportato. Successivamente, ci ha mostrato il lavoro che svolgono gli operai all’interno della piattaforma guidando il muletto e spingendo la carta verso il nastro trasportatore. Quest’ultimo trasformerà poi la carta in balle attraverso la pressa che le schiaccia.

Un altro operatore dopo aver ottenuto le balle le trasportava in alcuni spazi appositi divisi tra loro da alcuni separatori ignifughi per evitare, nel caso di un incendio, la propagazione del fuoco tra le balle. Infine l’esperto ci ha fatto entrare in una stanza dove lui, attraverso un computer, poteva monitorare il lavoro della pressa e degli operai. Ognuno di questi possiede una password collegata al proprio muletto. È stata un’esperienza importante e formativa, alla quale non tutti i cittadini possono assistere e che ci ha portato alla conoscenza di strumenti e modalità che non tutti conoscono. Abbiamo svolto un’altra visita il 16 dicembre 2024, presso l’isola ecologica collocata vicino al porto di Marsala, dove l’addetta Luisa Geraci ci ha mostrato i vari contenitori per la plastica, il vetro, la carta, il metallo, l’organico, il secco residuo e gli indumenti. Abbiamo avuto modo di osservare come i cittadini marsalesi rispettano l’ambiente, gettando i loro rifiuti negli appositi contenitori. Mercoledì 29 gennaio ci siamo recati anche nel laboratorio di fisica della nostra scuola, dove abbiamo iniziato il laboratorio di produzione della carta. Per prima cosa l’esperta ci ha procurato delle bacinelle con l’acqua. All’interno abbiamo inserito pezzi di carta riciclata da vecchi quaderni e volantini e li abbiamo lasciati a riposo tutta la notte. Nell’ultima fase, la carta è stata asciugata e lavorata, ottenendo dei piccoli fogli rettangoli.

Quest’esperienza ci ha reso più consapevoli di quanto sia importante fare un’accurata raccolta differenziata e soprattutto di quanto lavoro c’è dietro dei semplici rifiuti.

Soave Bongiorno – Martina Pernice – Ginevra Gullo – Monica Zaccaria – Aurora Ingrande – Chiara Napoli – Rachele Cascio

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.