Sicurezza a Marsala? In Piazza Loggia le moto impennano in pieno pomeriggio

Si parla tanto di sicurezza a Marsala e nelle altre città trapanesi, sempre al centro delle riunioni in Prefettura per predisporre forze armate e forze dell’ordine in fase di controllo dei territori. I problemi però persistono e talvolta fanno restare i cittadini a bocca aperta e indignati. Domenica pomeriggio un ragazzo è entrato in via Garibaldi con la sua moto, è salito in Piazza della Repubblica (Loggia) ed ha iniziato ad impennare tra i passanti. Per di più l’area al momento è poco illuminata e ieri non c’era l’ombra di una volante. Quello che si spera è che la video-sorveglianza annunciata mesi fa dall’Amministrazione comunale in alcune zone del centro sia attiva per riconoscere quanti si aggirano con mezzi non autorizzati – a motore o elettrici – senza rispettare le regole della Zona a Traffico Limitato (ZTL).