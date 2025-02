Mazara del Vallo acquisisce 341 impianti di pubblica illuminazione

Nuovo passo avanti per il Comune di Mazara del Vallo nella gestione della pubblica illuminazione. Grazie a un accordo con la società Enel Sole Srl, l’Amministrazione comunale acquisirà la titolarità di 341 impianti di illuminazione distribuiti in varie zone della città. Questi si aggiungeranno agli 8.300 già in possesso del Comune, portando il totale a 8.641 impianti, gestiti direttamente dall’ente. L’operazione esclude gli impianti situati nelle aree del Porto Nuovo e delle Torri Faro, che rimangono invece di proprietà demaniale.

L’acquisizione è stata resa possibile a seguito di un lungo confronto tra il Comune ed Enel Sole, società che ha assunto la gestione degli impianti dopo la cessione di un ramo d’azienda da parte di Enel Spa. Per completare il passaggio di proprietà, il Comune verserà un indennizzo di circa 46mila euro alla società elettrica. Il riscatto degli impianti è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale n. 146/2025, in attuazione di una deliberazione di giunta del 2022 e della recente deliberazione del Consiglio comunale (atto di indirizzo n. 100 del 18 dicembre 2024). Questa operazione si inserisce in un più ampio programma di gestione e modernizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi di gestione. L’amministrazione comunale ha avviato ulteriori iniziative per migliorare il sistema di illuminazione pubblica, con due obiettivi principali. Il primo è la riduzione dei consumi e razionalizzazione della spesa pubblica. L’acquisizione degli impianti consentirà infatti un controllo più diretto sulla gestione, con la possibilità di ottimizzare i costi di esercizio e rendere il servizio più efficace ed economicamente sostenibile. Il secondo è l’adeguamento alle normative sul risparmio energetico.

Per questo, il Comune prevede la sostituzione degli impianti obsoleti con tecnologie più efficienti e meno inquinanti, in linea con le direttive nazionali e regionali in materia di illuminazione pubblica sostenibile. Parallelamente, è in corso la procedura di affidamento per il 2025 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. L’appalto, dal valore complessivo di circa 336mila euro, prevede 270mila euro soggetti a ribasso, 58mila destinati ai costi della manodopera e 8.500 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con queste iniziative, il Comune di Mazara del Vallo punta a migliorare il servizio di illuminazione pubblica, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini e un minore impatto ambientale, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità energetica previsti dalle normative vigenti.