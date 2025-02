Mazara: il consigliere Toni Russo lascia la DC: “Continuo in autonomia”

Il consigliere comunale mazarese Toni Russo ha preso la decisione di lasciare il partito della Democrazia Cristiana, la notizia per il vero aleggiava da giorni, con il quale era stato eletto durante le ultime elezioni Amministrative. Russo dichiara al momento di assumere la posizione di consigliere indipendente nel Consiglio Comunale della Città del Satiro.

“Questa scelta, frutto di una riflessione approfondita, nasce dalla volontà di proseguire il mio impegno in completa autonomia, mettendo sempre al centro l’interesse della nostra città. Come ho sempre fatto, continuerò a valutare e votare ogni proposta con assoluta libertà di coscienza, ponendo come unico obiettivo il benessere e il progresso della nostra comunità“, afferma il consigliere comunale.