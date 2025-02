Goleada Marsala al “Nino Lombardo Angotta” contro Castelbuono

Dopo due sconfitte il Marsala 1912 torna a vincere sul campo del “Nino Lombardo Angotta” e lo fa con un largo punteggio. La 22ª giornata del Campionato di Eccellenza Girone A si chiude con il risultato di 6 a zero per gli azzurri di Mister Brucculeri sul Supergiovane Castelbuono che riscattano così un periodo poco florido. A segno l’immancabile Gino Giardina, a cui ha fatto seguito la doppietta di Marco Lettieri e il gran goal di Marco Pedalino. Sul finale di partita spazio anche per le reti di Armando Agolli e Riccardo Mangiaracina. Così il Marsala si piazza nelle prime 6 posizioni della classifica a -3 dal Don Carlo Misilmeri ma prestando attenzione alle tre inseguitrici, la Parmonval e il Castellammare Calcio a 30 punti e l’Accademia Trapani a 29.